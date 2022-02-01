Изучайте английский с удовольствием!

Давайте знакомиться

Привет! Я Елена Вогнистая

Я преподаватель английского языка, автор учебных материалов и создатель проекта OK English. Уже много лет я помогаю людям разобраться в английском и сделать его частью своей жизни.

Интересный факт: я никогда не жила в Америке. Английский я выучила самостоятельно, перепробовав множество методик и на собственном опыте поняв, что действительно помогает учиться, а что только отнимает время.