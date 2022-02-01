OK English — английский для жизни

Изучайте английский с удовольствием!

Более 500 статей, уроков и видео для тех, кто хочет разобраться в английском и уверенно использовать его на практике.

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Бесплатные материалы · Понятные объяснения · Практика английского

Изучайте английский — выберите, с чего начать

Собрала для вас полезные материалы по разным направлениям: от грамматики и лексики до разговорного английского.

База знаний по английскому языку

База знаний по английскому

Подробные уроки, правила грамматики и объяснения сложных тем простым языком.

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Бесплатные видеокурсы английского языка

Бесплатные видеокурсы

Видеоуроки английского языка, которые можно смотреть в удобное время.

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Как сказать по-английски

Как сказать по-английски

Полезные выражения, готовые фразы и варианты, которые пригодятся в реальном общении.

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Статьи и темы по английскому языку

Статьи и темы

Интересные подборки, тематические материалы и дополнительные уроки английского.

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Советы и методики изучения английского

Советы и методики

Как учить английский эффективнее, запоминать слова и не терять мотивацию.

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Елена Вогнистая — автор OK English

Об авторе

Моя история изучения английского и создания образовательных материалов OK English.

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База знаний по английской грамматике

Уроки, правила, примеры и подробные объяснения грамматических тем.

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Больше практики!

Материалы для самостоятельной работы и систематического закрепления знаний.

Практические материалы

Workbooks — упражнения по английскому

Рабочие тетради и задания, которые помогут отработать изученные темы на практике.

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Грамматика

Вся грамматика английского

Систематизированные материалы для тех, кто хочет разобраться в английской грамматике и закрепить знания.

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ABC
Елена Вогнистая, преподаватель английского языка и автор OK English
Елена Вогнистая · OK English
Давайте знакомиться

Привет! Я Елена Вогнистая

Я преподаватель английского языка, автор учебных материалов и создатель проекта OK English. Уже много лет я помогаю людям разобраться в английском и сделать его частью своей жизни.

Интересный факт: я никогда не жила в Америке. Английский я выучила самостоятельно, перепробовав множество методик и на собственном опыте поняв, что действительно помогает учиться, а что только отнимает время.

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OK English

Уроки английского, грамматика, лексика и полезные объяснения.

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OK English Elementary

Английский для начинающих и продолжающих. Разбираем основы шаг за шагом.

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OK English Practice

Практические задания и упражнения для закрепления английского.

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