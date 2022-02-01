Изучайте английский с удовольствием!

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Интересный факт: я никогда не жила в Америке. Английский я выучила самостоятельно, перепробовав множество методик и на собственном опыте поняв, что действительно помогает учиться, а что только отнимает время.Читать мою историю →
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