35 комментариев

Как активировать код, если не хочется писать в техподдержку Cambridge

In order to activate your code, please follow the next steps (чтобы активировать код, выполните действия ниже):

1. Go to: https://www.cambridgelms.org/main/p/en/splash and log in with your credentials or do the registration process if you don’t have an account yet.

Перейдите по ссылке, введите данные регистрации или зарегистрируйтесь, если еще не сделали это.

2. Click on “Activate a New Product” and enter your code: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx in the blank.

Нажмите кнопку “Activate a New Product” и ведите свой код вместо пропуска