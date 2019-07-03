35 комментариев

Здравствуйте, друзья. Приступая к изучению английского языка, вы, наверняка, подумываете о покупке учебника по английской грамматике. Нередко люди останавливают свой выбор на книгах автора Murphy (Мерфи). В народе их нередко называют “Красный Мерфи” или “Синий Мерфи”, хотя называются они Essential Grammar in Use и English grammar in Use соответственно. В этой статье вы узнаете всё о разных типах изданий и найдете советы, как издание лучше взять. Насколько сильно отличаются издания разных лет, и можно ли заменить одно издание на другое?

Книги под общим названием Grammar in Use – одни из лучших учебников по английской грамматике. В них минимум теории и максимум практики. Материал подается в структуре, и вам достаточно пройти всего лишь 2 книги, чтобы полностью проработать английскую грамматику до высокого уровня. Я помогу вам разобраться, какое издание Murphy лучше выбрать для учебы, что такое e-book, как регистрировать код доступа, для какого уровня какую книгу лучше брать. Я слежу за новинками на рынке и дополняю статью, поэтому она всегда актуальна.

В статье я дам вам ответы на следующие вопросы:

5 изданий книг Murphy, какое издание лучше купить.Отличие Красного и Синего Мерфи.Издание европейское и североамериканское, в чем отличие.Издание на русском.Электронная книга (e-book). Стоит ли покупать?Как регистрировать access code.Что такое Supplementary exercises?

Всего существует 2 книги:

Essential Grammar in Use – для начинающих, уровень elementary (A1-A2). Книга с красной обложкой. Народное название Красный Мерфи. English Grammar in Use – средний уровень, intermediate (B1-B2). Книга с синей обложкой. Народное название Синий Мерфи.

В серии есть еще одна книга: Advanced Grammar in Use. Ее называют Зеленый Мерфи. Она соответствует уровню Advanced (высокий), но автор ее – совсем не Мерфи, а человек по фамилии Hewings. Поэтому она отличается по способу подачи материала. В ней описываются редкие случаи, исключения, дается систематизация ранее пройденных правил. Книга будет интересна лингвистам и людям из категории “во всем мне хочется дойти до самой сути”. Она не очень подходит большинству людей, изучающих английский язык, но по своему хороша и ценна для тех, кто хочет и может больше.

5 изданий книг Murphy, какое издание лучше купить

На данный момент существует 5 изданий. На обложке книги всегда указывается, какая у книги версия (edition). Соответственно, есть

Первое издание (обычно, без маркировки). Вышло в далеком 1985 году. Удивительно, но эта книга – почти что мой ровесник!

Second Edition (2 издание), вышло в 90-х годах, Красная книга выпускалась с аудио диском, где были начитаны почти все примеры из теории. С синей книгой диска не было.

Third edition (3 издание), вышло в начале 2000-х. Можно было приобрести книгу с CD для компьютера, на котором были дополнительные упражнения с аудио.

Fourth Edition (4 издание), вышло в 2014-2015 годах. Книга была укомплектована e-book (электронной книгой), но продавалась и без нее.

Fifth Edition (5 издание) – самое новое издание, вышло в 2018-2019 годах. Также выходит в варианте с e-book или без нее. Пока что 5 издание доступно только для Синей книги.

Все книги выходят с ответами (with answers) в конце книги. Но можно поискать вариант и без ответов (without answers). Конечно, для самопроверки лучше брать книгу с ответами.

Первое издание Murphy

Как ни странно, мне до сих пор попадается в продаже первая книга. Она стоит очень дешево (примерно 1-2 $). Купить книгу по такой цене – искушение, ведь новое издание стоит порядка 15-30$. Почему не нужно этого делать? В первой книге много ошибок и опечаток. Это неприятно, это сильно мешает. Также, в ней существенно отличается объем материала (его меньше, ведь многие темы были добавлены позже). Сильно отличается порядок следования тем (юнитов – units). В общем, заниматься по этой книге неудобно. Да и не стоит экономить на знаниях.

Второе издание Murphy

Было сильно переработано. Мерфи исправил все ошибки и опечатки, добавил более стильные иллюстрации (именно такой я впервые увидела книгу, когда учила английский в школе, и влюбилась в нее). Именно в таком виде книга начала завоевывать поклонников по всему свету. Это хорошее издание, но все еще “не совершенное”, поэтому не рекомендую покупать его или скачивать в интернете.

Третье издание Murphy

Наконец-то, Murphy полностью доработал оглавление книги и ее содержание. Больше оглавление и порядок следования юнитов в международной версии не менялись. В связи с развитием информационных технологий книга была укомплектовала CD диском для компьютера с дополнительными упражнениями. Кстати, материал второй книги особо не поменяли, в 25-30% примеров изменили имена (зачем-то), сами примеры не изменились, даже их количество и порядок следования остались прежними.

Четвертое издание Murphy

Казалось бы, что еще дорабатывать? Видимо, этим вопросом задались и в издательстве Cambridge. Что еще можно сделать с и без того почти идеальной книгой? Может, стоило добавить больше примеров? Но, забегая вперед, скажу, что для этих целей выпустили Supplementary exercises. В общем, с содержанием книги, с примерами и упражнениями ничего не сделали, если и изменили, то не более 5% материала. Что претерпело сильные изменения – это дизайн. Книга стала выглядеть более современно и стильно. Кстати, даже старые издания выходили на очень хорошей бумаге и в качественном переплете. Когда мне в далеких 90-х впервые попалась книга Murphy, я была потрясена тем, что учебник может быть таким качественным.

К 4 изданию добавили электронную книгу (e-book). В продажу попали комплекты как с e-book, так и без нее. С ней книга дороже, поэтому многие ищут вариант без электронной книги.

И, наконец-то, начали выпускать Essential Grammar in Use (Красный Мерфи) с переводом на разные языки, в том числе, и на русский.

Обратите внимание, что в русской версии появился новый юнит: unit 3. Он и раньше напрашивался, так как у русских в этой теме много проблем. Unit 3 рассказывает об устойчивых связках с глаголом be, например, be tired, be married. Плохо то, что из-за него вся нумерация сбилась и не совпадает с международной (английской) версией.

5 издание Murphy

Вот тут даже меня, опытного учителя, удивили. Вы не могли не заметить, что раньше издания выходили с существенным интервалом (5-10 лет). И тут, внезапно, через пару лет после 4 издания выходит пятое. И что же в него добавили? А ничего особо не добавили. Содержание то же, примеры те же, но местами в них добавили новые слова (типа tablet – планшет), некоторые примеры и иллюстрации сделали политкорректными (чтоб уважать все расы и национальности). Но это начали делать еще в 4 издании. Опять поменяли дизайн, хотя в этом не было необходимости.

По сути, радикальных изменений с книгой не происходило после 3 издания. Возможно, это какая-то маркетинговая фишка (знаете, когда выпускают тот же стиральный порошок, но в новой упаковке и поэтому дороже). Но если очень старательно сравнивать, что в новой, пятой, книге “дошлифовали” внешний вид и “допы” типа диска и электронной книги. Правда, e-book все еще нельзя скачать. Ею можно пользоваться только на официальном сайте в интернете.

Чем новее издание, тем оно дороже. Старые издания найти практически невозможно, так как их перестают печатать. Конечно, лучше брать самое новое издание. Но на данный момент особой разницы нет, возьмете ли вы 3, 4 или 5 издание. Да, чуть-чуть будут отличаться примеры. Какие-то редкие и вышедшие из обихода грамматические структуры подаются чуть по-другому. Особенно это видно по модальным глаголам. Но в целом, вам подойдет любое издание, кроме 1 и 2.

На момент написания статьи в пятой версии вышла только синяя книга.

Отличие красного и синего Мерфи

У меня есть очень подробный видео разбор отличий между этими изданиями. Но если кратко, то красная книга создана для начинающих. Но не для полных новичков. Она требует кое-какой базы английского. Именно поэтому она отлично подходит для русских, которые после школы почти все false-beginners. Т.е. системы знаний нет, но что-то где-то они помнят и, вроде, когда-то проходили.

Красная книга помогает хорошо проработать основы и привести знания в структуру. Я всегда рекомендую полностью проработать Красный Мерфи, без пропуска юнитов. Этого более чем достаточно для комфортного использования английского языка в быту. Потому что после этой книги вы будете понимать, как устроен английский язык, а не сыпать заученными фразами без понимания сути языка, “терзая” вашего англоязычного собеседника кучей ошибок.

Синий Murphy частично повторяет материал первой книги, но на существенно более глубоком уровне. Меня часто спрашивают – можно ли сэкономить и сразу взять вторую книгу. Если вы “плаваете” в английской грамматике, “что-то где-то учили”, то лучше не экономить. Купите первую книгу – не пожалеете. Лучше полностью пройти Красную книгу, если вы можете купить только одну книгу.

Синяя книга нужна для тех, кто претендует на высокое знание английского, кому нужно сдавать серьезный международный английский экзамен типа IELTS или TOEFL, в школе нужно сдавать ЗНО или ЕГЭ. Остальным брать эту книгу не обязательно. Кстати, о ЗНО (украинский школьный экзамен по английскому): в методическом руководстве напрямую указывается, что экзамен ориентируется на уровень B1-B2 по системе Cambridge (а как вы помните, English Grammar in Use выпускает именно Cambridge). Но, что правда, начитку аудио материалов на экзамене делают с американским акцентом, да уж…

Издание европейское и североамериканское, в чем отличие

Вам могут попасться издания для Европы и для Северной Америки (Канады). Обычно, в Европе трудно найти североамериканский вариант, а в Америке – британский (европейский). Отличия книг весьма существенны, так как американская версия выходила в соавторстве с американцем, где учитывались региональные особенности использования грамматики.

Некоторые вещи в американском английском упрощаются или вообще не используются, что-то принято говорить по-другому. К примеру, модальный глагол shall не проходится в американской версии. Подход к объяснению Present Perfect существенно отличается от британского варианта как по порядку следования юнитов, так и по содержанию. Основное содержание книг сходится, но нумерация юнитов и порядок следования тем имеют различия. Книги идут с американской озвучкой.

Хочу отметить, что и в британском, и в американском варианте используется одна и та же грамматика, один и тот же словарь. “Фишка” в региональных особенностях. Чтобы звучать, как местный, лучше ориентироваться на то, как говорят местные. Но вас в любом случае поймут британцы, если вы будете говорить на американском английском. Вас поймут американцы, если вы будете говорить на британском английском. Еще раз прочитайте очень внимательно (я вижу тенденцию блогеров “экспертов” раздувать из мухи слона): британский английский и американский английский – это один и тот же английский! Грамматика одинаковая на 99,9%, так же как и словарь. Отличия в произношении.

Если вас интересует американский или канадский английский, то, конечно, лучше взять североамериканское издание. Красный Мерфи в Америке называется Basic Grammar in Use. Синяя книга называется English Grammar in Use (North American Edition).

Издание на русском

Наконец-то, в 2017 мы дождались перевода Красного Мерфи на русский. Синий Мерфи не переводился. Я считаю, что это подспорье для учеников, которые занимаются полностью самостоятельно, без учителя и без видео уроков. Переведено не все, только примеры из теоретического блока и задания к практической части. Также добавлено 1 упражнение в каждом юните (разделе) на перевод с русского на английский. Был добавлен новый юнит – юнит 3. Из-за этого, увы, сбилась нумерация, и оглавление в международной и русской версии не сходится.

От себя хочу добавить, что, конечно, я бы очень хотела стать соавтором русского Мерфи. Но, к сожалению, у меня не было такой возможности, поэтому я написала и выпустила для вас свои книги по английской грамматике, которые я делала, “вдохновляясь” Мерфи, как эталоном.

Электронная книга (e-book). Стоит ли покупать?

4 и 5 издание продаются как в классическом варианте (просто книга), так и с доступом к e-book. E-book – это электронная книга. Вместе с “бумажным” вариантом Мерфи вы получаете доступ в интернете (на сайте Cambridge) к электронной версии учебника. Также доступно приложение для смартфонов. Оно ищется в поиске по запросу “Cambridge Bookshelf“.

Это все та же книга, но полностью компьютерная. Все примеры из теории (без пропусков!) озвучены. В основном, озвучка британская. Мне очень понравилось, что озвучили каждый пример. Причем, озвучка сделала профессиональными дикторами. Это помогает тренировать понимание английского на слух и привыкать к произношению. Также вы можете делать пометки (закладки).

Пример озвучки: English Grammar in Use, Unit 1 B

Я считаю, что лучше было бы продавать pdf-вариант книги с возможностью скачать его на свое устройство. А аудио дать отдельными файлами (на аудио CD). В интернете не всегда все грузится, как надо, особенно, если у вас перебои со связью. Скачать e-book вы не сможете, она всегда открывается на официальном сайте по вашему логину и паролю.

Решайте сами, нужна ли вам e-book или нет. Ради полной озвучки стоит заплатить больше, но для многих стоимость базового комплекта 15-20$ – это уже дорого. Также мне попадались люди, которые купили вариант с e-book, но даже не поняли, как ею пользоваться (или вообще не знали, что заплатили за e-book).

Как активировать доступ к e-book книги English Grammar in Use

Перейдите на сайт bookshelf.cambridge.org либо воспользуйтесь приложением.

Зарегистрируйтесь (register account). Дальше нужно будет нажать кнопку Sign in.

Введите ваш имейл, имя (first name) и фамилию (last name). Только имейл должен быть настоящим:) Имя и Фамилия – на ваше усмотрение.

Вверху есть меню (выглядит, как три точки). В нем есть опция Enter access code . Сюда нужно ввести код. Эта же опция есть и в приложении.

. Сюда нужно ввести код. Эта же опция есть и в приложении. После верного ввода кода в вашей библиотеке появляется купленная книга.

Иногда код не регистрируется. Если вы точно уверены, что до вас никто не пользовался кодом, то напишите в представительство Cambridge University Press на имейл ptsupport@cambridge.org, в котором надо указать сам access code, выслать фото кода. На фото должен быть виден штрих код книги ISBN. А также нужно подтверждение покупки (они пишут размыто – the proof of purchase). То есть, если есть чек, то его и вышлите. Если нет, то не высылайте. Письмо лучше писать на английском. Если совсем не знаете как это сделать, то напишите на русском и сделайте перевод через google translate.

Как активировать код, если не хочется писать в техподдержку Cambridge In order to activate your code, please follow the next steps (чтобы активировать код, выполните действия ниже): 1. Go to: https://www.cambridgelms.org/main/p/en/splash and log in with your credentials or do the registration process if you don’t have an account yet. Перейдите по ссылке, введите данные регистрации или зарегистрируйтесь, если еще не сделали это. 2. Click on “Activate a New Product” and enter your code: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx in the blank. Нажмите кнопку “Activate a New Product” и ведите свой код вместо пропуска

Что такое Supplementary exercises?

Я считаю, что Мерфи создал одно из лучших грамматических пособий и задал тренд на “человеческое” объяснение грамматики. Раньше в книгах всегда было много сложной теории и мало примеров. Мерфи предложил новую концепцию – разбирать основные разговорные шаблоны, максимально проиллюстрированные примерами. При этом, он подает информацию не разрозненно, а в системе. Но проблема его книг – мало практики. Ее всегда не хватает, чтобы отработать правила до автоматизма.

Со своей стороны, я внесла свою лепту и сделала для вас сайт OK-TESTS, где написала свои упражнения по каждому юниту Мерфи (для обеих книг). Тесты проверяются системой автоматически, и они полностью бесплатны.

В издательстве Cambridge попытались решить проблему нехватки упражнений. Для этого были выпущены книги с дополнительными упражнениями – Supplementary Exercises. Автор этих книг – не Мерфи, и это чувствуется. Упражнения подходят для закрепления уже пройденных разделов, а не отдельных юнитов. С моей точки зрения, упражнения более сложные, чем требуется. И не всегда примеры в упражнениях удачны. Для дополнительной практики я рекомендую взять еще одну книгу по грамматике, например Practical English Grammar или “OK English! Практика для тех, кто уже что-то знает” (см. статью о выборе учебника по английской грамматике).

Я постаралась ответить в статье на большинство вопросов, связанных с книгами Мерфи. Но я предлагаю вам оставлять свои вопросы в комментариях. И добро пожаловать на мой канал OK English на Youtube, где вы найдете полный видео разбор грамматики Essential Grammar in Use и English Grammar in Use по юнитам.